Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88251
ALTIN
145.704
DOLAR
3.6705
STERLIN
4.5862
EURO
3.8952
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
16 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
16 Şubat Günlük Burç Yorumu
16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Şubat 2017 Alanya -...
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar

Recep Sert'ten kötü haber!

Tedavisi devam eden yüz nakilli Recep Sert'ın işine, geçen ay son verildi. Gerekçe olarak işyerinde disiplinsiz çalışması ve görev yaptığı 23 ay içersinde toplam 376 gün işe gelmemesi gerekçe gösterildi

Recep Sert'ten kötü haber!

Tedavisi devam eden yüz nakilli Recep Sert'ın işine, geçen ay son verildi. Gerekçe olarak işyerinde disiplinsiz çalışması ve görev yaptığı 23 ay içersinde toplam 376 gün işe gelmemesi gerekçe gösterildi

16 Şubat 2017 Perşembe 11:37
Recep Sert'ten kötü haber!
banner404

BURSA'DA temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenen Recep Sert'in, geçen yıl dünyaya gelen kızları Hira Emine, 1 yaşını doldurarak yavaş yavaş yürümeye başladı. Esma Sert, kızının babasına çok daha düşkün olduğunu söyledi.

İnegöl İlçesi'nde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı.
 

Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Sert'e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı.

Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt Sert ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi. Recep Sert düğünden bir süre sonra, İnegöl Belediyesi tarafından taşeron firma üzerinden e alındı.

Çiftin dünyaya gelen ve Hila Emine adını verdikleri kızları geçtiğimiz 26 Ocak tarihinde bir yaşını doldurdu. Yürümeye yeni başlayan Hila Emine çiftin ilgi odağı olurken kızının babasına çok daha düşkün olduğunu söyleyen Esma Sert ise Hira Emine'nin fotoğraflarını Facebook'taki hesabında paylaştı.

İŞTEN ÇIKARTILDI

Tedavisi devam eden Recep Sert'ın işine, geçen ay son verildi. Sert'in tazminatını alarak işten ayrılmasına gerekçe olarak tüm uyarılara rağmen işyerinde disiplinsiz çalışması ve görev yaptığı 23 ay içersinde toplam 376 gün işe gelmemesi gerekçe gösterildi.

Eşinin tedavisinin halen devam ettiğini söyleyen Esma Sert, "Recep, tam olarak sağlığına kavuşamadı. Hala doktor kontrolünde. Risk devam ediyor. Ben çalışmıyorum. O da işten çıkartıldı. Kirada kalıyoruz. Kızımız var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizim için süpriz oldu. Ayrıca Recep her işte çalışamaz. Cumhurbaşkanımızdan bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

İnegöl Belediyesi yetkilileri ise, Recep Sert'in defalarca uyarıldığını 'Belki değişir' diye çalıştığı birimin 3 kez değiştirildiğini, sonunda işten çıkarıldığını söyledi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Recep SertYüz NakliHaberBursaİnegölTemmuzAkdenizAntalyaFacebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci ölüm! 2 araç çarptı
Feci ölüm! 2 araç çarptı
Yücel korkuttu
Yücel korkuttu
21 kişi gözaltına alındı
21 kişi gözaltına alındı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals