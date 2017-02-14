Randevu günü

ZİYARETTE Alanyalı Başbakanlık Baş Danışmanı Hayri Çavuşoğlu, TGF Genel Başkan Yardımcısı ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, ALTSO yöneticileri Ali Kamburoğlu, Banu Okan Kavukçu, Necati Şatana, Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alara Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Serdar Gür, turizmciler Levent Danışman, Levent Benal, Oytun Kan ve Cengiz Bektaş yer alacaklar. Şahin "Öncelikli taleplerimiz turizmcinin ihracatçı kapsamına alınması, Anadolu Jet'in Kopengah, Oslo, Stockholm ve Helsinki'den GZP'ye direkt uçuş yapması ve kamu çalışanlarına faizsiz tatil kredi verilmesi olacak" dedi.

