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'Profesyonelleri tercih edin'

ALESO Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Ersoy, yeni ehliyet ve kimlikler için istenen biyometrik fotoğraflar için profesyonel fotoğrafçıların tercih edilmesini tavsiye etti

'Profesyonelleri tercih edin'

ALESO Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Ersoy, yeni ehliyet ve kimlikler için istenen biyometrik fotoğraflar için profesyonel fotoğrafçıların tercih edilmesini tavsiye etti

21 Nisan 2017 Cuma 17:10
'Profesyonelleri tercih edin'
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AYNI zamanda Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan Foto Erenler sahibi Kadir Ersoy, son zamanlarda artan merdiven altı fotoğrafçılığının sektöre büyük zarar verdiğini söyledi. Özellikle de, Alanya Nüfus Müdürlüğü'nde yeni kimlik kartları için gerekli olan 'biyometrik' fotoğraf yerine vatandaşların normal vesikalık fotoğraflarla kandırıldığını ve bunun önüne geçemediklerini aktaran Ersoy, "Yeni ehliyet ve kimlik 
belgelerinin yenilenebilmesi için fotoğraf çekimlerine belirli standartlar getirildi. Bu 'biyometrik' fotoğrafların da hangi şartlarda ve boyutlarda olacağı, Alanya'da faaliyet gösteren tüm fotoğrafçı arkadaşlarımıza anlatıldı. 'Biyometrik fotoğraf' konusunda yetkisi olmayan kişilerin kaçak stüdyolarda çektiği fotoğraflar, renk ve ölçü tutmadığı için vatandaşları mağdur ediyor. Bu yüzden özel olarak hazırlattığımız bir broşürü, bu konuda yetkisi olan tüm fotoğrafçılara dağıttık. Vatandaşlarımızdan mağdur olmamaları için bu broşürlerin bulunduğu stüdyoları tercih etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir ErsoyBiyometrik FotoğraflAleso
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