Profesör babanın 100 bin TL iddiasına anneden tepki geldi

OLAY, 19 Haziran günü Erzurum’un merkez Palandöken İlçesindeki Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Akçay ile Prof. Dr. Müfide Akçay’ın oğlu Ömer Murat Akçay, oturdukları apartmanın dördüncü katındaki evin penceresinden havalı tabancayla iddiaya göre sokaktaki kola şişesine ateş etti. Hedefi tutturamayan Akçay, karşı apartmanın önünde oynayan Sümeyye Boz ile İkra Kaya’yı sırtından yaraladı. Bir acı hisseden, ancak annelerinin atletlerindeki kanı görmesiyle durumları fark edilen 2 çocuk, ambulansla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İkra ameliyata alındı ve vücudundaki tek saçma çıkarıldı. Sümeyye Boz ise 2 yıl bu saçma ile birlikte yaşayacak. Olaydan sonra Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Akçay, savcının itirazı üzerine 23 Haziran günü tutuklanmıştı.

Sokağa çıkmaya korkan çocuklarını ellerinden tutarak alıştırmaya çalışan İkra’nın annesi 31 yaşındaki Aysel Kaya ve Sümeyye’nin annesi 42 yaşındaki Afife Boz, çocukların psikolojisinin bozulduğunu belirttiler. Çocuklarının tesadüfen yaşadıklarını savunan annelerden Aysel Kaya şunları söyledi:

"Ben üzüntümü kederimi hiç kimseye anlatamam. İkra’nın orada ameliyata girmesi çok üzücü. Anlatamam neler yaşadığımı. İkra diyorki anne yanımdan ayrılma, mutfağa bile gitme. Sürekli elimi tut, diyor. Geceleri İkra uykudan ağlayarak uyanıyor ve ağlamaya devam ediyor. Korkusu, ’Anne yine gelir mi, beni vurur mu? Vuranın annesi Müfide hanım geldi, oğlu adına özür diledi. Ben şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Adaletimizde güveniyorum. İnşallah bu yaptığı onun yanına kalmayacak."

Çocuğunu kanlar içinde gördüğü zaman dünyasının yakıldığını savunan Afife Boz ise "Çok üzgünüm. Çocuğumu kanlar içinde gördüğüm andaki durumumu kimse bilemez. Allah’ından bulsun. Kızım şu an rahatsız. Vücudunun içinde saçma halen duruyor. 2 sene sonra ameliyat olacak diyorlar. Sümeyye, saçma ile yaşayacak. Benim çocuğum saçma ile yaşıyorsa, onun çocuğa da içerde yaşasın, cezasını çeksin. Gözüm her zaman kızımın üzerinde olacak. Korkuyorum, ne zaman ne olacağı belli değil. Şu an psikolojisi bozuk. Ablalarına karşı çok hırçın davranıyor. Sinirlenip ağlamaya başlıyor. Psikoloğa götürüyorum" diye konuştu.

'1 MİLYON VERSE TIRNAĞINA DEĞİŞMEM'

Saldırganın babası Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Akçay’ın bir televizyon programında "Vurulan çocukların aileleri 100 bin lira para istedi" iddiasına tepki gösteren İkra’nın annesi Aysel Kaya, Sümeyye’nin annesi Afife Boz kesinlikle böyle bir istekleri olmadığını söylediler. Aysel Kaya, "100 bin değil 1 milyon verse çocuğumun tırnağına değişmem. Şikayetimden vaz geçmeyeceğim" dedi.

SANIĞIN BABASINDAN 100 BİN TL İDDİASI

Prof. Güngör Akçay bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanmış, "Ben 60 yaşında, profesörlük yapan, insanların iyiliği için çalışan bir doktorum" demişti. Kardeşini özür dilemek için ailenin evine gönderdiğini söyleyen Akçay, "Olmaması lazımdı. Hele hele meskun mahalde hiç olmaması lazımdı, erişkin bir insanın sorumsuzlukta bulunmaması lazımdı. Adalet gereğini yaptı, kendisini tutukladı. Fakat bu sabah bana gelen bir haberde bu arkadaşların benim adıma birisi tarafından arandığı, benim anlaşmak istediğim söylendiği, bu araya giren kişilerden de bu arkadaşlar 100 bin lira para istemişler. İşte burada olmadı" demişti.

ÇOCUKLARIN BABALARINDAN YANIT

Vurulan çocuğun babası ise canlı yayında "Bu beyefendinin gönderdiği aracı benim dükkanıma geldi. Ne yapalım ne edelim... Annesi arabada bir gör. Dedim ben görürüm ama benim vicdanım el vermez onun ayağına gitmeye. Ondan sonra kendisi geldi. Aracı bana dedi ki, "Ne düşünüyorsun". 'Hukuki olarak her şekil arayacağız hakkımızı. Sen olsan ne yaparsın' dedim. Aracı olan devamlı arıyordu. Ben dedim ki bunlar 5-10 lirayla kapatmak istiyorlar konuyu. Sen böyle bir rakam ver, daha rahatsız etmesinler. Zaten biz şikayetçiyiz, televizyona çıkacağız. Biz açtığımız zaman davayı belki daha çok alacağız, belki hiç almayacağız. Parayı alsaydık, kabul etseydik zaten buraya çıkmazdık" diye konuşmuştu.

Çocukların babaları "Akşamdan beri 4-5 kez aradı. Vuruldu çocuklar akşam, sabah bırakıldı. Hiç uğrama yok. Aradan 3 gün geçiyor" diye tepki göstermişti.