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Polis memuru: Onur Özbizerdik beni kulağımdan ısırdı

Dündar Kılıç’ın torunu ve Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik’in bir gece kulübünde eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir polis memurunu darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bir polis memuru, “Onur Özbizerdik beni kulağımdan ısırdı. Kulağımda delikler oluştu” dedi

Polis memuru: Onur Özbizerdik beni kulağımdan ısırdı

Dündar Kılıç’ın torunu ve Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik’in bir gece kulübünde eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir polis memurunu darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bir polis memuru, “Onur Özbizerdik beni kulağımdan ısırdı. Kulağımda delikler oluştu” dedi

26 Nisan 2017 Çarşamba 12:49
Polis memuru: Onur Özbizerdik beni kulağımdan ısırdı
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ORTAKÖY'DEKİ bir gece kulübünde eski Organize Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir polis memurunu darp ettiği iddia edilen Dündar Kılıç’ın torunu Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik’in yargılanmasına başlandı.
İstanbul 25’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Onur Özbizerdik katılmadı. Özbizerdik’i avukatları temsil ederken şikayetçi polis İbrahim Güney salonda hazır bulundu. Şikayetçi Güney,olay günü sanığın aracıyla kaçtığı yönünde bir anons geldiğini, Özbizerdik’in Reina adlı gece kulübünde olduğunu öğrenmeleri üzerine oraya gittiklerini söyledi. Mekana girerek Özbizerdik’i bulduklarını kaydeden Güney, “Bizi görünce ayağa kalktı. Bize doğru yöneldi. Polis kartlarımızı gösterdik. Uygulama noktasından kaçtığını öğrendik. Karakola davet ettik, gelmedi ve direndi. Koluna girdik” dedi.
“BENİ KULAĞIMDAN ISIRDI”

Özbizerdik’i kamuoyundaki olaylardan tanıdığını belirten Güney, “Üzerinde delici alet olabilir diye arama yapmak istedik. Gelmek istemedi ve arbede yaşandı. Koluna girdik, direndi. 30-40 kişilik bir grup oldu. Şahsı çekmeye çalıştılar. Bizde 2-3 kişi olarak Özbizerdik’i tarafımıza çekmeye çalıştık. Şahsı elimizden almak için uğraştılar. Arbede sırasında şahıs uzandı ve beni sol kulağımdan ısırdı. Kulağımın 4-5 noktasında delikler oluştu. Buna rağmen şahsı bırakmadım. Kargaşa vardı. Şahsı etkisiz hale getirip karakola götürdük” dedi.
SAÇAN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme heyeti Güney’in ifadesini aldıktan sonra ara kararını açıklayarak, davet edilmesine rağmen salonda bulunmayan şikayetçi eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Şikayetçi İbrahim Güney’in ısırılması nedeniyle kulağında sabit iz oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar veren mahkeme olay yerinde bulunan tanıkların duruşmada dinlenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.
OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Onur Özbizerdik’in 25 Eylül 2016 tarihinde gece saat 01.00’de bire gece kulübünde olduğunun emniyete ihbar edildiği belirtildi. Özbizerdik’in olay mahallinden araçla kaçtığı, takip sonucu araç içerisinde etrafa zarar vererek kaçmaya devam ettiği ifade edilen iddianamede, kovalamaca sonucu yakalanan ve emniyete götürülmek istenen Özbizerdik’in emniyet görevlilerine karşı koyduğuna değiniliyor. Polis memurlarından İbrahim Güney’in sol kulağını ısırdığı ve diğer eski polis memuru Adil Serdar Saçan’ı da yaraladığı iddia edilen Özbizerdik’in “iki kişiye karşı kasten yaralama” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlarından 2 yıldan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alaattin ÇakıcıDündar KılıçOnur Özbizerdik
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