Polis amcayla tanıştılar

EMNİYET Müdürlüğü TDP Büro Amirliği ekipleri önce Hacıkura İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Cafer Mahmutoğlu'nu makamında ziyaret etti. Polis teşkilatı adına Mahmutoğlu'na plaket veren polis memurları, okul öncesi meslekleri tanıma etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette 170 ana okulu öğrencisiyle bir araya geldi. Öğrencilere polislik mesleğini tanıtan polis memurları, 'Polis Ağabey ve Ablalar Ne İş Yapar?' isimli çizgi animasyon filmi öğrencilerle birlikte izledi. Boyama kitabı dağıtılan öğrenciler, polislik hakkında merak ettikleri soruların cevaplarını da aldı.