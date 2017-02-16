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Polis amcayla tanıştılar

Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği'nde görev yapan ekipler, Hacıkura İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

Polis amcayla tanıştılar

Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği'nde görev yapan ekipler, Hacıkura İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

16 Şubat 2017 Perşembe 21:46
Polis amcayla tanıştılar
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EMNİYET Müdürlüğü TDP Büro Amirliği ekipleri önce Hacıkura İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Cafer Mahmutoğlu'nu makamında ziyaret etti. Polis teşkilatı adına Mahmutoğlu'na plaket veren polis memurları, okul öncesi meslekleri tanıma etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette 170 ana okulu öğrencisiyle bir araya geldi. Öğrencilere polislik mesleğini tanıtan polis memurları, 'Polis Ağabey ve Ablalar Ne İş Yapar?' isimli çizgi animasyon filmi öğrencilerle birlikte izledi. Boyama kitabı dağıtılan öğrenciler, polislik hakkında merak ettikleri soruların cevaplarını da aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Emniyet MüdürlüğüToplum Destekli PolislikTdpBüro Amirliği
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