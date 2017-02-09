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Plastik boru fabrikasında yangın 

Plastik boru fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü

Plastik boru fabrikasında yangın 

Plastik boru fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü

09 Şubat 2017 Perşembe 10:07
Plastik boru fabrikasında yangın 
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EDİNİLEN bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi 63. Sokak'ta bulunan bir plastik boru fabrikasında saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikada gece vardiyasında bulunan 3 işçi, yanık kokusu ile yangını fark ederek kendilerini dışarı attı. İşçiler polis ve itfaiyeyi arayıp yardım istediler. Alevler fabrikayı sararken, olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp söndürdü. İlkadım Belediyesi ekipleri de su tankerleri ile yangın söndürmeye destek verdi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Plastik Boru FabrikasıSamsunYangın
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