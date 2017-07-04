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Planlı İmar Yönetmeliği ile askeri alan tanımı değişti

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelik 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek. Emsal harici alanların toplamı, hiçbir şekilde inşaat hakkının yüzde 30’unu geçemeyecek. Yeni yönetmeliğin bir diğer sonucu da Gayrımenkul Hukukçuları'na göre askeri alan tanımındaki değişiklik oldu. Yeni yönetmeliğe göre, yabancılar Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait alanlardan arsa alabilecek

Planlı İmar Yönetmeliği ile askeri alan tanımı değişti

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelik 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek. Emsal harici alanların toplamı, hiçbir şekilde inşaat hakkının yüzde 30’unu geçemeyecek. Yeni yönetmeliğin bir diğer sonucu da Gayrımenkul Hukukçuları'na göre askeri alan tanımındaki değişiklik oldu. Yeni yönetmeliğe göre, yabancılar Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait alanlardan arsa alabilecek

04 Temmuz 2017 Salı 08:55
Planlı İmar Yönetmeliği ile askeri alan tanımı değişti
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PLANLI Alanlar İmar Yönetmeliği, bazı iyileştirmeler yapılarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 1 Ekim’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Daha önce başvurusu yapılmış ancak henüz alınmamış yapı ruhsatları 1 Ekim’e kadar alınırsa, eski yönetmelik hükümleri uygulanacak.

EMSAL HARİCİ ALANA YÜZDE 30 SINIRI GELDİ

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yeni yönetmelikle bir parsele verilen inşaat hakkının suiistimal edilmesini önlemek amacıyla, emsal harici tüm alanların toplamı, inşaat hakkının yüzde 30’uyla sınırlandırıldı. Bütün cepheleri toprak altında gömülü olan otoparklar emsal dışı bırakıldı.Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parseller belediye veya bakanlık tarafından birleştirilecek. İlgili idare bu konuda mal sahiplerine 3 ay süre tanıyacak. Mal sahipleri bu süre içinde kendi aralarında anlaşamazlarsa birleştirme işlemini ilgili idare yapabilecek.

KOT AYARI GELDİ

İstanbul Boğazı gibi eğimli arazilerde yol cephesinden 4-5 kat olan ancak arka cephede eğim nedeniyle 7-8 kata ulaşan yapılar önlenecek.Bu amaçla, yol kotundan düşük arazilerde kademelendirme esası getirildi. Yeni yönetmelikle birlikte yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, imar durum belgesi, kanal ve yol kotu tutanaklarını düzenleme gibi faaliyetler afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuat kapsamında, “gerektiğinde” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilebilecek.Bakanlık bu kapsamda kat mülkiyeti tesisi, tescili, imar hakkı transferi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmesi işlemlerini üstlenecek.

ASKERİ ALAN TANIMI DA DEĞİŞTİ

Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz yeni imar yönetmeliğinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait alanların askeri alan tanımından çıkarıldığını aktardı.Kiraz, bu alanların artık hazineye ait olduğunu ve yabancı ülke vatandaşlarının bundan böyle askeri alanların sınırlarında yer alan bölgelerden arsa alabileceklerini söyledi.Daha önceden yabancı ülke vatandaşları bu bölgelerden güvenlik gerekçesiyle arsa alımı yapamıyorlardı. Kiraz, bu arsaların İçişleri Bakanlığı’na bağlandığını hatırlatarak, bu kararın yabancıya satışlara kolaylık getirilmesi amacıyla yapılmış olabileceğini dile getirdi.

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Planlı İmar YönetmeliğiAskeri Tanımı
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