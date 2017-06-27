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PKK’nın sığınakları yerle bir edildi

Bingöl'de PKK'nın sığınak olarak kullandığı mağara ve silah mevzilerinin hava harekatıyla yerle bir edildiği duyuruldu.

PKK’nın sığınakları yerle bir edildi

Bingöl'de PKK'nın sığınak olarak kullandığı mağara ve silah mevzilerinin hava harekatıyla yerle bir edildiği duyuruldu.

27 Haziran 2017 Salı 14:12
PKK’nın sığınakları yerle bir edildi
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK)  Bingöl’de güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen PKK’lı teröristlerce kullanılan mağara, silah mevzisi, ve sığınakların, hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu. 

TSK'nın resmi internet sitesinde yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Bingöl’ün Yayladere ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen teröristlere ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar, hava harekatıyla imha edildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen temas aramasında ise bir kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 30 fişek ve bir şarjör ele geçirildi.

Siirt’in Pervari ilçesinde yürütülen operasyonda tespit edilen sığınakta, 1 biksi makineli tüfek ve 105 fişeği, 1 RPG-7 roketatar ve buna ait mühimmat, düdüklü tencereyle hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı ile çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir teröristin silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilen duyuruda, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki adli aramalarda ele geçirilen cep telefonu düzeneği ile irtibatlı 2 el yapımı patlayıcı, bir kilogram C4 patlayıcı madde, birer av tüfeği, tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 15 tabanca fişeği, ikişer roketatar başlığı ile tabanca şarjörüne el konulduğu belirtildi.


 

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