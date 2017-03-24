PKK yandaşı 2 tutuklama 

ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik çalışma başlattı. İddiaya göre, polis yaptığı çalışmada Uğur K., Hakim B. ve Hamdi Ç.'nin Şakirpaşa, Yüreğir ve Küçükdikili mahallelerinde korsan gösteri eylemlerini organize edip, malzeme temin sağladığını belirledi.

Zanlılar, evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlılar sorgulandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Sağlık raporu alınıp, adliyeye sevk edilen zanlılardan Uğur K. ve Hakim B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Hamdi Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

