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PKK yandaşı 2 tutuklama 

Korsan gösterileri organize edip malzeme temin ettikleri ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

PKK yandaşı 2 tutuklama 

Korsan gösterileri organize edip malzeme temin ettikleri ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

24 Mart 2017 Cuma 18:25
PKK yandaşı 2 tutuklama 
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ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik çalışma başlattı. İddiaya göre, polis yaptığı çalışmada Uğur K., Hakim B. ve Hamdi Ç.'nin Şakirpaşa, Yüreğir ve Küçükdikili mahallelerinde korsan gösteri eylemlerini organize edip, malzeme temin sağladığını belirledi.
Zanlılar, evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlılar sorgulandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Sağlık raporu alınıp, adliyeye sevk edilen zanlılardan Uğur K. ve Hakim B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Hamdi Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Adana Emniyet MüdürlüğüPKKTerör
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