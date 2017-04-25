PKK şimdi bitti! 3 bin askerin eli tetikte...

ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) düzenlenen harekatda terör örgütüne büyük darbe vuruluyor. 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in yönettiği harekata 3 bin askerin yanısıra 200 güvenlik korucusu destek veriyor.

HAREKATA ŞEHİDİN ADI

Gabar Dağı bölgesinde 4 Nisan günü terör örgütü PKK’ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen harekatda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 3 askerden “Uzman Çavuş Yunus Ertürk”ün adı verildi. Harekatda Onbaşı Mehmet Yavşan ile Uzman Çavuş Ufuk Bingöl de şehit olmuştu.

40 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Geniş kapsamlı harekatda dün itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40’a yükseldi. Arazide yürütülen arama çalışmalarında tespit edilen sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ile yaşama malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve barınaklar güvenlik güçlerince imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Bestler-Dereler bölgesinin sözde cephe sorumlusu İran asıllı “Saro” kod adlı Salar Acem de bulunuyor. Terörist Acem’in boynunda Hazreti İsa figürlü haç şeklinde kolye bulundu. Bölgedeki harekat hava destekli devam ediyor.

