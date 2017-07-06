PKK saldırısında yaralanan asker şehit oldu

ALINAN bilgilere göre, iki gün önce Van-Başkale karayolu üzerinde meydana gelen saldırıda biri ağır 2 asker yaralanmıştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan Süleyman Ceylan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.