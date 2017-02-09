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PKK operasyonu:58 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.

PKK operasyonu:58 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.

09 Şubat 2017 Perşembe 10:02
PKK operasyonu:58 gözaltı
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EDİNİLEN bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kamu düzenini bozacak eylem planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirlenen 75 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 58 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 1 adet otomotik tüfek, 2 litre benzin, 100 gram kokain ile birlikte çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı. 

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Anahtar Kelimeler:
PKKOperasyonGözaltı
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