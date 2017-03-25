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PKK için bir bunu yapmadıkları kalmıştı!

Terör örgütü PKK'ya katılanları kahramanlaştırmak isteyenler, YPG'nin filmini çekmeye hazırlanıyor

PKK için bir bunu yapmadıkları kalmıştı!

Terör örgütü PKK'ya katılanları kahramanlaştırmak isteyenler, YPG'nin filmini çekmeye hazırlanıyor

25 Mart 2017 Cumartesi 16:26
PKK için bir bunu yapmadıkları kalmıştı!
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TERÖR örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silah ve para yardımına boğulan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantıları, bu kez yapılacak bir film ile insanlara güzel gösterilmeye çalışılacak.

Teröristlerin kahraman gibi gösterileceği film, Daniel Espinosa tarafından çekilecek. Filmde başrolde ise ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal oynayacak.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILAN AMERİKALILAR

Filmde Amerikalıların Suriye’de DEAŞ'a karşı terör örgütü YPG'nin yanına katılarak çatışmalara girmesi anlatılacak.

YAPIMCI KONUŞTU

Yapımcı Riva Marker proje hakkında şunları söyledi: “Özellikle dünyayla daha az ilişki kurduğumuz günümüzde kimlik arayışıyla ilgili konular ilgimizi çekmeye başladı. Seth’in hikayesi, en acımasız koşullarda tanıdık olan her şeyi bırakmakla ilgili.”

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Anahtar Kelimeler:
PKKABDFilmHollywood
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