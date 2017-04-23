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PKK elebaşısı, hendekçi teröristi böyle uğurlamış

HDP’nin Mardin Nusaybin’deki terör operasyonlarında ‘öldürülen sivil’ olarak gösterdiği Serdar Çekdar bu fotoğraf karesinde PKK elebaşısı Murat Karayılan tarafından uğurlanıyor

PKK elebaşısı, hendekçi teröristi böyle uğurlamış

HDP’nin Mardin Nusaybin’deki terör operasyonlarında ‘öldürülen sivil’ olarak gösterdiği Serdar Çekdar bu fotoğraf karesinde PKK elebaşısı Murat Karayılan tarafından uğurlanıyor

23 Nisan 2017 Pazar 09:27
PKK elebaşısı, hendekçi teröristi böyle uğurlamış
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HDP'NİN daha önce 'siviller ölüyor' diyerek kara propaganda yaptığı Nusaybin'de hendek kazıp, barikat tuzaklayan 'Serdar Çekdar' kod adlı teröristin Kandil'de Murat Karayılan'la birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Teröristin 2 hafta önce Mardin'de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Terör örgütü PKK mensupları Doğu ve Güneydoğu'daki şehirlerde sözde öz yönetim altında HDP'li belediyelerin desteğiyle hendek açıp, bombalarla tuzaklanmış barikatlar kurarken, Kandil'den gönderilen PKK'lılar da normal kıyafetlerle halkın arasına karıştı. Sivil vatandaş kılığında girdikleri yerlerde olayları tırmandıran teröristler, bölge halkına kan kusturup, kentleri adeta harabeye çevirdi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ve bölge halkının da desteğiyle PKK'lı teröristlerden temizlenen yerlerden biri de Mardin'in Nusaybin ilçesiydi.
HDP'nin 'siviller ölüyor' diyerek kara propaganda yaptığı yerlerden olan Nusaybin'de PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi, kazılan hendeklerin kapatılması için başlatılan ve yaklaşık 5 ay süren operasyonda 495 terörist etkisiz hale getirilmiş, 70'e yakın güvenlik görevlisi şehit olmuştu.
SİVİLLERİN ARASINA KARIŞIP ASKERLE ÇATIŞMALARI YÖNETTİ
HDP'lilerin 'siviller ölüyor' diyerek kara propaganda yaptığı teröristler arasında bulunan Serdar Çekdar kod adlı İhsan Ersoy Kandil'den Murat Karayılan tarafından özel olarak görevlendirildi. Fotoğrafta Karayılan'ın, Ersoy'u Nusaybin'e uğurladığı öğrenilirken, aynı teröristin Nusaybin'de ise üzerine sivil kıyafetler elinde Kalaşnikofla fotoğrafları ortaya çıktı. Kandil'den Nusaybin'e gönderilen teröristin kıyafet değiştirip, 5 ay süren çatışmalara öncülük ettiği belirlendi. Mardin doğumlu olan terörist İhsan Ersoy'un, Mardin'de 2 hafta önce etkisiz hale getirilen 7 terörist arasında olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
PKKElebaşısıHendekçi
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