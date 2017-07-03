Parktaki cinayetin nedeni ortaya çıktı

OLAY, dün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Ak Şemsettin Mahallesi Anadolu Parkı’nda meydana geldi. Bisiklet satış bayisi bulunan Necati Acar, oğlu 13 yaşındaki Y.A.’yı yanına alıp, parkta 68 yaşındaki Ali Sezer ve Sezer’in oğlu 35 yaşındaki Mustafa Sezer, gelini Nurgül Sezer ile buluştu. Grup bir süre sohbet etti. Ardından Necati Acar ile Mustafa Sezer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Sezer, Acar’ı sol bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Necati Acar, oğlu Y.A. ile birlikte parktan uzaklaşmaya çalıştı. Ancak aşırı kan kaybı sonucu bir süre sonra yere yığıldı. Babası gözleri önünde bıçaklanan Y.A., çığlık atarak çevresinden yardım istedi. Bu sırada bir mahalle sakini Necati Acar’ın, kan kaybını önlemek için yarasına tampon yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri Acar’ın öldüğünü belirledi.

OĞLUNA BİSİKLET ALMAYA GİTTİĞİNDE TANIŞMIŞ

Olaydan sonra eve dönen Ali Sezer, oğlu ve gelini Konya Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak göz altına alındı. Ailenin yapılan sorgusunda cinayetin yasak aşktan dolayı işlendiği ortaya çıktı. Nurgül Sezer polise verdiği ifadede öldürülen Necati Acar ile 4 yıl önce çocuğuna bisiklet almak için gittiği iş yerinde tanıştığı belirterek, Necati iş yerine bıraktığımız telefon numarasından evi aradı. Benden hoşlandığını ve görüşmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Bir süre gizli şekilde buluştuk ve görüştük. Daha sonra bu durumu eşim fark etti. Bunun üzerine Necati ile görüştüm ve ilişkiyi sonlandırdım dedi.

4 YIL SONRA TEKRAR SEVGİLİ OLMUŞLAR

2 ay önce Necati Acarın kendisine sosyal medya mesaj attığını ve yeniden görüşmeye başladıklarını anlatan Nurgül Sezer, Eşinden boşandığını ve benimle tekrar birlikte olmak istediğini söyledi. Kocamdan boşanmam için baskı yapmaya başladı. Ben de kocama ayrılmak istediğimi bildirdiğimde çocukları alamayacağımı söyledi. Arada kaldım. Bir süre sonra yine Necati eşime boşanması için tehdit mesajları atmaya başladı. Eşim de 23 Haziran tarihinde polise şikayette bulundu. Olay günü ise evimize geldi. Konuşmak için parka çıktık ve bu olay yaşandı diye ifade verdiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE TEHDİTTEN 4 YIL CEZA ALMIŞ

Nurgül Sezer’in eşi Mustafa Sezer, polisteki ifadesinde "Ben 4 yıl önce durumu öğrenince Necati’nin iş yerine gittim. Eşimi aramamasını, bizi rahat bırakmasını söyledim. Ancak kısa bir süre sonra sürekli bana ’Eşini boşa ben alacağım’ diyerek mesajlar atıp tehdit ediyordu. Ben de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Dava açıldı ve mahkeme Necati ’ye 4 yıl hapis cezası ve uzaklaştırma kararı verdi. Ancak hapis cezası para cezasına çevrildi. Geçtiğimiz Haziran ayında da yine boşanmam için tahdit mesajı atmaya başladı. Ben de yine polise şikayetçi oldum. Olay günü eve geldi. Konuşmak için parka çıktık. Konuşmaya başladığımızda Necati eşime Eşinden boşan. Ben senin için eşimden ayrıldım. Seninle evleneceğim’ dedi. Bunun üzerine ben de Nurgüle Boşanmak istiyorsan ben de boşanırım dedim. Nurgül ise sessiz kalarak yanıt vermedi. Ben de eşimin boşanmak istemediğini haykırdım. Necati de, Nurgül beni seviyor ben de onu istiyorum" diyerek elindeki bıçakla üzerime yürüdü. Boğuşmaya başladık. Babam araya girerek Necatinin elindeki bıçağı alıp sol bacağından 4 kez bıçakladı" dediği öğrenildi.

OĞLUMLA GELİNİMİN HUZURUNU BOZDU NAMUSUM İÇİN ÖLDÜRDÜM

Emniyete götürülen Ali Sezer'in ise "Oğlum ve gelinimin huzurunu bozdu. İkisini ayırmaya çalıştı. Dün de baskına geldi ben de öldürdüm" dediği öğrenildi. Yaşanan olaydan pişman olduğunu belirten cinayet sanlısı Ali Sezer, oğlu Mustafa ve gelini Nurgül Sezer polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.