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Parası getirilen işçi intihardan vazgeçti

Bir işçi, parasını alamadığı gerekçesiyle inşaatın 4'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. Yüklenici firma yetkililerinin 6 bin TL getirmesinin ardından bunalıma giren işçi, inşaattan indi.

Parası getirilen işçi intihardan vazgeçti

Bir işçi, parasını alamadığı gerekçesiyle inşaatın 4'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. Yüklenici firma yetkililerinin 6 bin TL getirmesinin ardından bunalıma giren işçi, inşaattan indi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 16:57
Parası getirilen işçi intihardan vazgeçti
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OLAY bugün saat 12.30 sıralarında, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de meydana geldi. Muğla'da yapımı süren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında çalışan işçi S.Y., yüklenici firmadan yaklaşık 2 aydır parasını alamadığını ileri sürerek, çalıştığı inşaatın 4'üncü katına çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye, yere hava yastığı açtı. Eyleminden bir türlü vazgeçmeyen S.Y.'nin yanına çıkan polis, şirket yetkililerini aradı. Polis, şirket yetkililerinden S.Y.'nin eylemini sonlandırması için alacağını getirmelerini istedi. Kısa bir süre sonra inşaata gelen şirket yöneticileriyle görüşen S.Y., 6 bin lirasını alarak intihardan vazgeçti. Van'dan çalışmak için Muğla'ya geldiği ve bekar olduğu öğrenilen S.Y., daha sonra ifadesi alınmak üzere Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan çevredeki bazı vatandaşların o anları cep telefonlarıyla fotoğraflayıp görüntü kaydetmesi dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
ParaInşaatİşçi
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