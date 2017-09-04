BEŞ yıldızlı otel ve tatil köyleri yerine butik oteller ve pansiyonlar özendirilecek. Beş yıldızlı otel ve tatil köyleri de, 'müstakil evler', 'uzun vadeli kiralama' gibi esnek kullanıma imkan sağlayacak projelerle teşvik edilecek.

HEDEF DÜNYADA İLK 10'A GİRMEK

Üç yıllık Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında turizm sektörüne dönüşüm programı hayata geçirilecek. Bu kapsamda İspanya’nın turizm sektörüne yönelik dönüşüm programı masaya yatırıldı. İspanya'nın yıllık 60 milyar dolar olan turizm gelirlerinin yüzde 85’i pansiyonculuktan elde ediyor. Türkiye'de pansiyon ve butik otellerin turizm sektöründeki payı ise yüzde 10’nun altında. Yeni dönüşüm programı ile bu oranın ilk etapta yüzde 35’lere çıkarılması ve dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasına girilmesi hedefleniyor.

3 MİLYON YAZLIK KAZANDIRILACAK

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan 3 milyona yakın yazlığın turizme kazandırılması da, dönüşüm başlıkları arasında yer alıyor. Yaz sezonlarında bir ay civarında kullanılan, diğer aylarda ise atıl olan yazlıkların, turizm kapsamında değerlendirilmesi hedefleniyor. İspanya, 1970’li yıllardan itibaren kıyı bölgelerinde çok sayıda yazlık inşaa ederek, yabancılara satış ve kiralama modelini uygulamaya geçirmişti.

5 YILDIZLI OTELLER ESNEK KULLANILACAK

Edinilen bilgiye göre, İspanya’nın 56-60 milyar dolarlık turizm geliri olduğu belirtilerek, Türkiye’de yatak kapasitesi itibarıyla 5 yıldızlı otellerin çok fazla olduğu ve butik altyapıların oluşturulması gerektiği ifade edildi. Beş yıldızlı otellerin esnek kullanımını sağlayacak yeni bir sistem olabileceğine dikkat çekilerek, otellerin içinde yer alan evlerin uzun süreli kiralama gibi değişik modellere dönüştürülebileceği belirtildi. Bunlara ek olarak, otellerin esnek kullanımını sağlayacak bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğine de dikkat çekildi. Burada farklı alternatifler söz konusu olabilir.

TURİST SAYISI HIZLA YÜKSELDİ

Özellikle orta gelir grubundaki Avrupalılar ve zengin Arap şeyhleri İspanya'dan çok sayıda yazlık satın almıştı. 1950'li yıllarda yılda 1 milyon civarında turistin ziyaret ettiği İspanya, 1970'lerden itibaren inşaa edilen 16 milyon yazlıkla birlikte turist sayısını önce 34 milyona yükseltmiş, 2008 yılında ise 60 milyona yakın turistin ziyaret ettiği bir ülke haline gelmişti.