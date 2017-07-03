Panik... Mayınlı arazide yangın çıktı

SURİYE 'NİN Kamışlı kenti ile Nusaybin'e bağlı Durakbaşı Köyü arasındaki mayınlı bölgede anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbarın yapılmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Nusaybin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.4 saatlik süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.