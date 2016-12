Özgüven'den çok çarpıcı bir makale

Gazetesi'nde Türkiye turizminin tarihi gelişimini kaleme alan Yardımcı Doç. Dr. Ethem Özgüven , "Turizmin ilk vakitlerinde Antalya’da yalnızca iki otel, Büyük Otel ve Derya Motel vardı. Talya Oteli falan çok sonra. İşte o süreçte Kemer, Kaş ve diğer yerlerde (ki Kaş’ta Ali Baba Oteli vardı yalnızca ve kuru pilav yapan bir iki lokantamsı yer ve salata yapmayı bile bilmezlerdi desem olur) yalnızca ev pansiyonları vardı. Fakat bu dönem her biri kendi başına bu kıyılara gelen ve ev pansiyonu denen -ki onlar da çok sayılıydı- yerlerde kalan ve aile halkıyla hayli iyi iletişimler kuran (taciz, tecavüz konuları da var ama ona da girmeyelim) bu insanlar, özellikle aile olarak gelen turistler bir sonraki yıl yine aynı aile pansiyonuna gelirlerdi. Bu haliyle gitseydi ekolojiye en az zarar veren, kültürel değişimin ve empatinin eh işte de olsa kurulduğu ve ülkeye de gelir sağlayan bir yapıda kalırdı herhalde" dedi. Turizm sektörünün yanlış geliştiğini ve yıkıcı bir hale büründüğünü belirten Özgüven, "Bugün İstanbul’daki şantiye hali güney kıyılarında yaşanıyordu. Kamyonlar, kum, çimento ve doğudan gelen işçiler. İşte bugün İstanbul’a yapılan bu dev anlamsız yapılar da bir süre sonra kente çakılmış mezar taşları olarak İstanbul’un ölümünü simgeleyecekler" değerlendirmesini yaptığı makale sinde şu noktaların altını çizdi:"Kitle turizmi denen turizm, ekolojiyi, kültürü ve empatiyi hiç dikkate almayan atık ve erozyonu en yüksek noktaya taşıyan, geliri de minimize eden bir turizm şeklidir. Özellikle bizim gibi dünya kültürüne hiçbir çağdaş katkı yapmamakta direnen, kazara ben katkı yapacağım diyen Fazıl Say gibi değerlerini satırlı adamlarla yok etmeye çalışan ve yüzyıldır hala Roma, Bizans, Hitit, Asur, Selçuklu ve Osmanlı’nın yaptıklarından arta kalan (elimizden yakılıp yıkılmadan kurtulan deseydim daha iyiydi de) tarihi eserler ve doğanın bu güzelim yarımadaya bahşedip bizim elden gelen en hızlı şekilde yok ettiğimiz doğal güzellikler ve hazinelerle turizm yapan, eldekini tüketmek dışında konsepte hiçbir çağdaş katkı koymayan devletlerde bu tür bir turizm yapılır. Uzatmayalım dünyanın en kötü turizmi nerede yapılır gibi bir soruya cevap olacak ilk iki yer belki de Dominik Cumhuriyeti ’nden sonra Alanya ve Kemer olabilir. Artık bu listeye ekleyeceğimiz çok ülke olacak, ilk aday Küba. Belki bir yarım yüzyıl kurtulmuştu ABD’nin kalitesiz ve kirli bir gece kulübü olmaktan.Kemer ve Alanya anlatmaya çalıştığım ve daha sonra Tekirova, Belek, Side, Antalya ve olabilecek her yere yayılan sahili bir kale suru gibi kaplayan dev otellerin AIDS gibi önünde hiçbir engel olmadan yayılmaya başladığı bir sürecin en temel taşlarıydı. Bunun hemen ardından gelen süreçte de ülke turizmi yabancı büyük turizm şirketlerinin eline geçti. Bütün süreç Bonn, Paris, Roma daha sonra Moskova’daki turizm ajanslarında belirleniyor bu sistemde adı da: Her şey dahil. All inclusive."Yeni Alanya'nın ulaştığı Ethem Özgüven, sözlerine biraz daha açıklık getirerek söyle konuştu: "Halkın plajları kullanımına izin vermeyen dev oteller, her şey dahil sistemi ki bu son derece ucuz ve kâr getirmeyen bir sistem, bunun yanında bana saçma gelen ve adına animasyon denilen etkinlikler, bunun yanında hanutçuluk ve son derece kalitesiz çakma ürünlerin satışı. Bu turizm kültürümüze, ahlakımıza veya ekolojiye bir şey katıyor mu? Katmıyor. Benim söylediğim bunlar. Keşke bunlardan vazgeçip, çok daha küçük, oradaki yerel insanların kazandığı, ekolojiye zarar vermeyen bir turizm elde edebilsek. Ben Antalyalıyım ve çocukluğumda Alanya o kadar güzel bir yerdi ki, temiz bir deniz, iyi insanlar. Ama biraz büyüdüm, gittim ve her gittiğimde Alanya'yı daha kötü gördüm. Akıllı ve çevreye duyarlı bir turizm çıkartabilir miyiz, bunu düşünmek lazım. Buralara duygusal yakınlığım dolayısıyla üzüntüm büyük ve bu yüzden kaleme aldım."