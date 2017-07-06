Özgür Suriye Ordusu'na araç sevkiyatı

SURİYE Geçici hükümeti tarafından satın alınan 50 minibüs ve kamyonet, gemilerle İskenderun Limanı'na getirildi. Burada 7 çekiciye yüklenen araçlar, karayoluyla Kilis’e getirildi. Araçları taşıyan çekiciler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Azez İlçesi'ne gönderildi. Suriye'ye gönderilen araçlardan kamyonetlerin üzerine doçka yerleştirileceği, minibüslerin ise yine ÖSO tarafından kullanılacağı belirtildi.
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