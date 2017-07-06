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Özgür Suriye Ordusu'na araç sevkiyatı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından satın alınarak İskenderun'a getirilen 50 kamyonet ve minibüs, çekicilerle Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderildi

Özgür Suriye Ordusu'na araç sevkiyatı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından satın alınarak İskenderun'a getirilen 50 kamyonet ve minibüs, çekicilerle Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderildi

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:08
Özgür Suriye Ordusu'na araç sevkiyatı
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SURİYE Geçici hükümeti tarafından satın alınan 50 minibüs ve kamyonet, gemilerle İskenderun Limanı'na getirildi. Burada 7 çekiciye yüklenen araçlar, karayoluyla Kilis’e getirildi. Araçları taşıyan çekiciler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Azez İlçesi'ne gönderildi. Suriye'ye gönderilen araçlardan kamyonetlerin üzerine doçka yerleştirileceği, minibüslerin ise yine ÖSO tarafından kullanılacağı belirtildi.

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