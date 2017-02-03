'Özel bireylerin yanındayız'

KAYMAKAM Harputlu'yu 8 kişilik bir heyetle ziyaret eden Özel Rehabilitasyon Derneği Müdürü Rahşan Türktaş, dernek hakkında bilgi verdi. Müdür Türktaş "Alanya'ya atanmasından sonra kaymakamımıza hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmek istedik. Merkezimizi uzun uğraşlar sonucunda tam donanımlı olarak Alanya'ya kazandırdık. En iyi hizmeti verebilmek için daha çok çalışacağız" dedi.

'BİZLER İÇİN DEĞERLİSİNİZ'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Harputlu, "Alanya için her konuda çok çalışmalıyız. İlçemizde yaşayan insanlarımıza nasıl hizmet ediyorsak sizlere de öyle hizmet etmek zorundayız. İnşallah hep birlikte daha güzel günlerde daha güzel hizmetlere imza atacağız. Özel insanlar bizler için değerlidir. Kaymakamlık olarak her konuda yanınızdayız" dedi.

