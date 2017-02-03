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Yeni Alanya E - Gazete

'Özel bireylerin yanındayız'

Elele Özel Rehabilitasyon Derneği, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'yu ziyaret etti

'Özel bireylerin yanındayız'

Elele Özel Rehabilitasyon Derneği, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'yu ziyaret etti

03 Şubat 2017 Cuma 17:58
'Özel bireylerin yanındayız'
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ALANYA Kaymakamı Mustafa Harputlu'yu 8 kişilik bir heyetle ziyaret eden Özel Rehabilitasyon Derneği Müdürü Rahşan Türktaş, dernek hakkında bilgi verdi. Müdür Türktaş, "Alanya'ya atanmasından sonra kaymakamımıza hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmek istedik. Merkezimizi uzun uğraşlar sonucunda tam donanımlı olarak Alanya'ya kazandırdık. En iyi hizmeti verebilmek için daha çok çalışacağız" dedi.
'BİZLER İÇİN DEĞERLİSİNİZ'
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, "Alanya için her konuda çok çalışmalıyız. İlçemizde yaşayan insanlarımıza nasıl hizmet ediyorsak sizlere de öyle hizmet etmek zorundayız. İnşallah hep birlikte daha güzel günler de daha güzel hizmetlere imza atacağız. Özel insanlar bizler için değerlidir. Kaymakamlık olarak her konuda yanınızdayız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özel Rehabilitasyon DerneğiMustafa Harputlu
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