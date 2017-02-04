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ÖTV, KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Otomobilde ÖTV ne kadar oldu?

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla KDV ve ÖTV'de yeni oran uygulanacak. Yeni karara göre elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Bazı mobilyalarda ÖTV oranı 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olacak. Peki, ÖTV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Otomobilde ÖTV son ne kadar oldu? İşte sıfır ÖTV'li ürünler ve diğer ayrıntılar...

ÖTV, KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Otomobilde ÖTV ne kadar oldu?

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla KDV ve ÖTV'de yeni oran uygulanacak. Yeni karara göre elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Bazı mobilyalarda ÖTV oranı 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olacak. Peki, ÖTV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Otomobilde ÖTV son ne kadar oldu? İşte sıfır ÖTV'li ürünler ve diğer ayrıntılar...

04 Şubat 2017 Cumartesi 10:16
ÖTV, KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Otomobilde ÖTV ne kadar oldu?
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RESMİ Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla KDV ve ÖTV'de yeni oran uygulanacak. Yeni karara göre elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Bazı mobilyalarda ÖTV oranı 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olacak. Peki, ÖTV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Otomobilde ÖTV son ne kadar oldu? İşte sıfır ÖTV'li ürünler ve diğer ayrıntılar... Bakanlar Kurulu klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlarken konutta ise KDV düzenlemesi yaptı. Bakanlar Kurulu ayrıca gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV'yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı. Bakanlar Kurulu'nun ÖTV'de değişikliğe giden kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Otomobiller ve diğer taşıtlar yeni getirilen ÖTV indirimi listesinde yer almıyor. Mevcut uygulama otomobiller ve diğer taşıtlar için devam edecek.

HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?

Bakanlar Kurulu kararına göre, ÖTV kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV'yi 30 Nisan'a kadar sıfırladı.

YÜZDE 18 YERİNE YÜZDE 8

Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak tespit edildi.

"MOBİLYA YÜZDE 10 UCUZLAR"

Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, "KDV indirimi mobilyada gerçek bir indirim sağlar. Mobilyayı kesinlikle ucuzlatır. Fiyatlar yüzde 10 düşer. İç pazar yüzde 30 hareketlenir" dedi.

KONUTTA 10 PUANLIK İNDİRİM SÜREKLİ OLDU

Hükümet kararıyla, 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare değeri 1,000 TL ile 2,000 TL arasında olan konutların tesliminde ödenen KDV oranı yüzde 18'den yüzde 10'a kalıcı olarak indirildi.

LÜKS KONUTTA İNDİRİM 7 AY SONRA BİTECEK

Ancak lüks konutları kapsayan 10 puanlık vergi indirimi ise süreli oldu. Yani metrekare vergi değeri 2 bin liranın üzerinde olan konutlar için yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen KDV, 30 Eylül 2017'den itibaren tekrar değişecek.

2017 OTOMOBİL ÖTV ORANLARI

Otomobiller ve diğer taşıtlar yeni getirilen ÖTV indirimi listesinde yok. Mevcut durumda özel tüketim vergisi 1600 CC’ye kadar olan araçlarda yüzde 45, 1600-2000 arası olan araçlarda yüzde 90 ve onun üzerinde olan araçlarda da yüzde 145 olarak uygulanıyor.

Ayrıca, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyip ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45, ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50, Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenlerden  ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 100, Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenlerden  ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için %45, ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50, Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için %100, olarak uygulanacak.

OTOMOBİLDE ÖTV ORANLARI

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 CC'yi geçmeyip, değeri 40 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 45, 40 bin-70 bin lira arasındakilere ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Motor silindir hacmi 1600- 2000 CC olan, değeri ise 100 bin lirayı aşmayan araçların ÖTV’si yüzde 100 olarak belirlendi.

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