Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 39°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat

Otomobilin üzerine tehlikeli yolculuk

KOCAELİ’nin Gebze İlçesi’nde seyir halindeki otomobilin ön kaputunun üzerinde oturarak yolculuk yapan kişi, bir de selfie çekti

Otomobilin üzerine tehlikeli yolculuk

KOCAELİ’nin Gebze İlçesi’nde seyir halindeki otomobilin ön kaputunun üzerinde oturarak yolculuk yapan kişi, bir de selfie çekti

02 Temmuz 2017 Pazar 14:10
Otomobilin üzerine tehlikeli yolculuk
banner404

BUGÜN sabah saatlerinde, Gebze’den, İstanbul’un tatil beldesi Ağva’ya giden 37 AG 492 plakalı otomobilin ön kaputunun üzerinde oturan kişi yolda ilerleyen sürücülerin dikkatini çekti. Seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine oturan kişi yolculuk sırasında selfie çekti.Genç bir yandan da arkadaşlarına bu fotoğrafı mesajla attı. Virajları dönerken aracın üzerinde kalmakta zorlanan genç, sürücünün de görüşünü etkiledi. Gencin aracın üzerinde yolculuğu önünde ilerleyen araçtaki kişiler tarafından görüntülendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KocaeliGebzeOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni doğan çocuğuna “Hangi” ismi verdiler!
Yeni doğan çocuğuna “Hangi” ismi verdiler!
Vahşet ‘Geliyorum’ demiş
Vahşet ‘Geliyorum’ demiş
Çitos Efe’ye nazar değdi
Çitos Efe’ye nazar değdi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals