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Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü, 5 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin alt geçide uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü, 5 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin alt geçide uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:09
Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü, 5 yaralı
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KAZA saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Yukarı Çandır Köyü yakınlarında meydana geldi. İzmir’den Erzurum’a giden 26 yaşındaki Murat Ateş yönetimindeki 35 MRT 69 plakalı Otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp alt geçide uçtu.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Murat Ateş ve eşi 22 yaşındaki Gamze Ateş’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada hayatını kaybeden Murat-Gamze Ateş çiftinin 3 yaşındaki kızları İrem Ateş ile birlikte sürücünün kardeşi 29 yaşındaki Selami Ateş, eşi, 27 yaşındaki Ruken Nilay Ateş, oğlu 10 yaşındaki Murat Ateş, 5 yaşındaki kızı Zehra Ateş ve 3 yaşındaki kızı Esmanur Ateş, yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Zehra Ateş de, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Murat ve Gamze Ateş çiftinin cesetleri de incelemelerin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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