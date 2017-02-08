Otobüsçüden görülmemiş nöbet tepkisi

KAHRAMANMARAŞ'TA kent merkezinde 340 araçla yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü sahipleri ve şoförleri, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde toplandı. Toplantıya; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Yusuf Deliktaş, Minibüsçüler Odası Başkanı İsmet Kılıç, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Ak ve araç sahipleri ile şoförler katıldı. Araç sahibi ve şoförlerin sorunlarının konuşulduğu toplantıda söz alan araç sahiplerinden Mehmet Nane, şoförlere izinli olduklarında nöbet yazılmasına tepki gösterdi. Nane, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu'ya "Şoför o gün hiç bir program yapamıyor. Nöbetçi olan çocuk Sabah kalkıyor, 'Nereye gidiyorsun bugün istirahatlisin?' 'Nöbete.' 'Ne nöbeti?', 'Araba arıza yaparsa.' arabaların hepsi yeni. 10 tane araba çalışıyorsa, arıza durumunda diğeri 2 dakika mesafe kısaltarak diğer arıza yapan aracın yerini doldurur. Şimdi bu çocukların, gençlerin hiç mi seks hayatı olmayacak? Yeni evli gençlerimiz var burada" diyerek nöbet çizelgelerine tepki gösterdi. Tepki üzerine salonda bulunanlar Mehmet Nane'yi alkışlayarak destek verirken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ise sorunla ilgili çalışma yapıp çözüm bulacaklarını ifade etti.