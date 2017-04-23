Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Otobüs durağında bomba paniği...

Bursa’da bir öğrenci tarafından otobüs durağında unutulan çanta, yürekleri ağızlara getirdi. Bomba imha uzmanı şüpheli çantayı fünye ile patlatmak üzereyken, sahibi çantayı unuttuğunu hatırlayıp geri döndü

Otobüs durağında bomba paniği...

Bursa’da bir öğrenci tarafından otobüs durağında unutulan çanta, yürekleri ağızlara getirdi. Bomba imha uzmanı şüpheli çantayı fünye ile patlatmak üzereyken, sahibi çantayı unuttuğunu hatırlayıp geri döndü

23 Nisan 2017 Pazar 11:49
Otobüs durağında bomba paniği...
banner404

OLAY Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Rükiye D., çantasını otobüs durağında unuttu. Şüpheli çantayı gören çevredeki vatandaşlar bomba olduğunu düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantayı şüpheli bularak, bomba imha uzmanını çağırdı. Ekipler emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaşmaları konusunda uyardı. Atatürk Caddesi bir süre trafiğe kapalı kalırken, bomba imha uzmanı çantayı fünye ile patlatmak üzereyken çanta sahibi Rükiye D. geldi. Çantayı almasına izin vermeyen polis, Rükiye D.’ye çantayı ne zaman unuttuğunu ve içinde ne olduğunu sordu. Çantasını otobüs durağında unutan Rükiye D, çantanın içinde kitap olduğunu ve bir anlık dalgınlığına gelip unuttuğunu belirtti.
Polis tarafından kimliği incelenen Rükiye D., çantasını açarak polis ekiplerine içindeki eşyalarını gösterdi. Bomba olmadığını gören çevredeki esnaflar ve vatandaşlar tekrar işlerinin başına döndü. Rükiye D. ise ifadesinin alınması için polis merkezine davet edildi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Bomba PaniğiOtobüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlıktan o iddialara yalanlama geldi!
Bakanlıktan o iddialara yalanlama geldi!
Şiddetli rüzgar hayatı felç etti
Şiddetli rüzgar hayatı felç etti
'Fi'nin 4, 5 ve 6. bölümleri yayınlandı
'Fi'nin 4, 5 ve 6. bölümleri yayınlandı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals