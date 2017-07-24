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Otizm hastası genci dikenli sopayla dövdü

Ümraniye'de bir anne, otizm hastası oğluna dikenli sopayla saldıran komşusundan darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olay karşısında şok olan anne komşusunun en ağır cezayı almasını istediğini belirtti

Otizm hastası genci dikenli sopayla dövdü

Ümraniye'de bir anne, otizm hastası oğluna dikenli sopayla saldıran komşusundan darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olay karşısında şok olan anne komşusunun en ağır cezayı almasını istediğini belirtti

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:10
Otizm hastası genci dikenli sopayla dövdü
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ÜMRANİYE'DE komşusunun Otizm hastası gence dayak attığı iddiasında bulunan anne, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olay karşısında şok olan anne komşusu için, " Davacıyım en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

OTİZM HASTASI OĞLUNUN KOMŞUSU TARAFINDAN DÖVÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Ümraniye Hekimbaşı'nda oturan Vahide Türkmenli, otizm hastası oğlunun komşusu tarafından dövüldüğünü iddia ederek polise başvurdu. Olay iddiaya göre şöyle gelişti; otizm hastası oğlunu gezdirmeye çıkaran Vahide Türkmenli, alışveriş poşetlerini eve çıkardığı esnada oğlunun komşusu tarafından sopayla dövüldüğünü gördü. Oğluna sopayla vuran komşusuna müdahale eden Vahide Türkmenli, otizm hastası oğlu Kıvanç Türkmenli'yi alarak hastaneye gitti. Hastaneden darp raporu alan Vahide Türkmenli, polis merkezine giderek komşusundan şikayetçi oldu.
"DİKENLİ SOPAYLA ÇOK ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE VURMUŞ"

Oğlunun yüzde 94 otizm hastası olduğunu söyleyen anne Vahide Türkmenli: "20 senedir biz otizm ile yaşıyoruz. Dün Kıvanç'ı gezdirdim, markete gittik. Daha sonrasında poşetlerimiz vardı onları bırakmak üzere eve çıktım. Kıvanç kapının önünde beni bekliyordu. Bekle beni oğlum dedim. Kıvanç bazı kelimeler kullanıyor. Bilinçli olarak kesinlikle değil hasta olduğu için kullanıyor. Aklıselim bir çocuk değil, zihinsel engelli otizm hastası. Bunu da benim komşum bildiği halde gül dikenli sopayı eline almış. Oğlumun vücuduna çok şiddetli bir şekilde vurmuş.
"DAVACIYIM EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Vücudu olduğu gibi kızarmış ve ben bu durumu gördüğümde şok oldum, dünya başıma yıkıldı. Çünkü gözümden sakındığım çocuğum benim için çok değerli. Ben bir tokat atamadığım çocuğuma başkası kesinlikle zarar veremez. O yüzden ben gittim,  Paşabahçe Devlet Hastanesi'nden raporumu aldım. Ondan sonra da polis merkezine gidip şikayetçi oldum dava açtım. Davacıyım en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 24.07.2017 14:23
Anahtar Kelimeler:
PaşabahçeİstanbulÜmraniyePolis
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