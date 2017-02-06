Otel maliyetleri yükseldi

MALİYET artışları enflasyonun 3,6 puan üzerinde. Turizmdatabank'ın Ocak 2017 Otel Maliyetleri Analizine göre, 12 aylık ortalamalarla yiyecek-içecek maliyetleri yüzde 11,4 arttı. TÜİK verilerine göre Ocak 2017'de, ülke geneli enflasyonu 12 aylık ortalamalarla yüzde 7,76 oldu. Aynı dönemde otellerdeki yiyecek-içecek maliyetleri yüzde 11,42 arttı. Otellerde en yüksek maliyet artışı yüzde 14,9 ile içecek grubunda gerçekleşti. Yılın ilk ayında maliyet yükselişleri; yiyecek grubu yüzde 8 dolayında oluşurken, teknik servis, temizlik malzemelerinde enflasyona paralel artışlar görüldü. Öte yandan maliyet yükselişi enflasyonun altında kalan tek grup yüzde 3,4 ile enerji-yakıt grubu oldu.

