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Otel maliyetleri yükseldi

Enflasyon 2017 yılına yükselerek yüzde 9 dolayında girerken, otellerde maliyet yükselişi artışı da hız kazandı.

Otel maliyetleri yükseldi

Enflasyon 2017 yılına yükselerek yüzde 9 dolayında girerken, otellerde maliyet yükselişi artışı da hız kazandı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 21:42
Otel maliyetleri yükseldi
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MALİYET artışları enflasyonun 3,6 puan üzerinde. Turizmdatabank'ın Ocak 2017 Otel Maliyetleri Analizine göre, 12 aylık ortalamalarla yiyecek-içecek maliyetleri yüzde 11,4 arttı. TÜİK verilerine göre Ocak 2017'de, ülke geneli enflasyonu 12 aylık ortalamalarla yüzde 7,76 oldu. Aynı dönemde otellerdeki yiyecek-içecek maliyetleri yüzde 11,42 arttı. Otellerde en yüksek maliyet artışı yüzde 14,9 ile içecek grubunda gerçekleşti. Yılın ilk ayında maliyet yükselişleri; yiyecek grubu yüzde 8 dolayında oluşurken, teknik servis, temizlik malzemelerinde enflasyona paralel artışlar görüldü. Öte yandan maliyet yükselişi enflasyonun altında kalan tek grup yüzde 3,4 ile enerji-yakıt grubu oldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
EnflasyonOtel Maliyetleri2017
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