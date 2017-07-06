Osmanlı Suriye'si kitabını Başkan Yücel'e hediye etti

YENİ çıkardığı kitabı "Osmanlı Suriye'sinde Bitmeyen Mücadele" ile son zamanların en öne çıkan yazarlarından biri olan Alanyalı Akademisyen Yazar Selim Han Yeniacun, kitabını hediye etmek için Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti. Başkan Yücel de ziyaret için Yeniacun'a teşekkür ederek, "Alanyalı akademisyen ve yazar Selim Han Yeniacun ziyaretimizde. Yeni çıkan 'Osmanlı Suriyesi'nde Bitmeyen Mücadele' kitabı hayırlı olsun. Başarılarının devamını dilerim" dedi. Yeniacun, The Hebrew University of Jerusalem'de İsrail çalışmaları üzerine doktor eğitimini tamamlamış, Amerika'nın ve misyonerlerinin Ortadoğu macerasının başlangıcını anlattığı "Osmanlı Suriye'sinde Bitmeyen Mücadele" kitabını 24 Mayıs itibariyle piyasaya sürmüştü.