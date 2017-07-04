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Orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, Sarayköy ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürmek amacıyla ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi

Orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, Sarayköy ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürmek amacıyla ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi

04 Temmuz 2017 Salı 14:46
Orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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DENİZLİ'NİN Sarayköy ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.Alınan bilgiye göre, Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahalleleri yakınında ormanlık alanda başladıktan sonra rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınla mücadele gece boyunca karadan sürdü.Havadan müdahaleye ise akşam karanlığı başlayınca ara verilmişti. Günün ağarmasıyla üçer helikopter ve amfibi uçak yeniden devreye sokuldu.Arazide İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.Jandarma ve polis ekipleri ise tahliye edilen söz konusu mahallelere görevliler dışında kimsenin girmesine müsaade etmiyor.Yangın söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de destek veriyor.

"Yangın kısmen kontrol altına alındı"
Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün ilçedeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için yaklaşık 19 saattir çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Korucu, yaklaşık 500 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Şu anda ekiplerimiz bir yandan söndürme bir yandan soğutma işlemi yapıyor. Yangın yaklaşık 500 hektarlık alanda etkisini gösterdi. Tabii bu alanın hepsinin yandığını söylemek doğru olmaz. Zarar gören alan soğutma işlemlerinin ardından belli olacak. Yangını kısmen kontrol altına aldık. Yer yer soğutma işlemlerine başladık. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından işlemler hızlandı."

Öte yanda boşaltılan mahallelerin sakinlerinin evlerine dönmeye başladığı görüldü.

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahallelerindeki ormanlık alanda yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle bölgedeki üç mahalle boşaltılmıştı. Yangına havadan müdahale eden 3 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı, havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara vermiş, karadan 21 arazöz, 17 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile mahalleliler söndürme çalışmalarına katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DenizliOrman Yangını
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