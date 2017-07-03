Organ bağışıyla yapay kalpten kurtuldu

İZMİR'de yaşayan, organ bağışının ardından geçirdiği operasyonla hayata tutunan Burçin Meşe, nakil hemşiresi olarak kendisi gibi hastalara umut aşılamayı hedefliyor.



Güzelcan Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu Burçin Meşe, 16 yaşında geçirdiği zatürre sonrası kalp yetmezliği çekmeye başlayınca yapay kalple yaşamak zorunda kaldı.



Okula yanında çanta gibi taşıdığı yapay kalple giden, stajını da Bornova'daki toplum sağlığı merkezinde tamamlayan Meşe'ye müjdeli haber, Kadir Gecesi'nde İstanbul'dan geldi.



Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve ismi açıklanmayan bir hastanın ailesi, organ bağışına karar verdi. Bağışlanan kalp, nakil bekleyen Meşe'ye ikinci hayatının kapılarını açtı.



YENİ KALBİYLE İLK ADIMLARINI ATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI



Meşe, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde geçirdiği 5 saatlik başarılı operasyonla, yıllardır beklediği kalbe kavuştu.



Öncesinde kalp fonksiyonlarının zayıflaması nedeniyle yürüyemediği için hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren genç kız, hastane odasında, annesi Nilüfer Meşe'nin de desteğiyle ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadı.



"KENDİM GİBİ HASTALARA UMUT TAŞIMAYI HEDEFLİYORUM"



Burçin Meşe, çok zor dönemler yaşadığını, ümidini yitirmeye başladığı bir zamanda gelen mutlu haberle hayata tutunduğunu söyledi.



Annesinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Meşe, "Benden çok annemin başarısı, o olmasa bu kadar yaşayamazdım. Hep iyi olmam için uğraştı. Bu süreçte moral çok önemli" diye konuştu.



Kalp nakli bekleyenlerin halinden en iyi kendisinin anladığını belirten Meşe, "Hedefim bir an önce sağlığıma kavuşup kalp nakil hemşiresi olarak çalışmak. Kendim gibi hastalara umut taşımayı hedefliyorum. Bu çok zorlu bir süreç. Yeri geldi çok mutsuz oldum ve ağladım. Ama şimdi çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



"MANEVİ ANNELERİ OLACAĞIM"



Anne Nilüfer Meşe (40) ise kızının sağlığına kavuşması için yıllardır mücadele verdiğini, şimdi en çok kendisinin mutlu olduğunu söyledi.



Tüm aile bireylerinin organlarını bağışladığına işaret eden Meşe, "Sıkıntılar yaşadığımız için kalp nakli bekleyen hasta ve ailelerinin sıkıntılarını yakından biliyoruz. Bazı ailelerin küçük çocukları olduğu için gelip hastaneye çocuklarına bakamıyorlar. Onların yerine gelip ben bakarım. Ne olursa olsun Burçin için nasıl yaptıysam, onlar için de elimden geleni yaparım" dedi.