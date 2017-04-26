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Onu bu işi yaparken gören şok oluyor ama...

Rizeli Sedat Papaker, yüksekliği 50-70 metreyi bulan ağaçlara tırmanıp budama yapıyor

Onu bu işi yaparken gören şok oluyor ama...

Rizeli Sedat Papaker, yüksekliği 50-70 metreyi bulan ağaçlara tırmanıp budama yapıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:25
Onu bu işi yaparken gören şok oluyor ama...
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RİZE'DE 40 yaşındaki Sedat Papaker, yüksek ağaçlara tırmanıp budama işi yapıyor. Tırmandığı ağaçların 50 ila 70 metre olması bazen Papaker'i ölümle burun buruna getiriyor. Ağaçların dağlık arazide değişik noktalarda olması yaptığı işin ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. Son olarak tırmandığı 70 metrelik gürgen ağacı ise Papaker'i ölümle yaşam arasında bir noktada tutuyor.

Sedat Papaker yaptığı açıklamada, yüksek ağaçları budama işini 10 yıldır yaptığını belirterek "İnsanlar benden kendi arazilerindeki büyük ağaçları kesmemi veya budamamı istiyor. Ben de ekmek parası deyip ağaçlara ağaç motorumla tırmanıp onları buduyorum. Bazen ölümle burun buruna gelsem de yaptığımız deli cesareti. Yaptığım işin tehlikesi aklıma geldikçe 'Devam et Sedat' deyip korkumu korkutmaya çalışıyorum" dedi.

Tırmandığı ağacın yaklaşık 70 metre ve etrafında, yakınlarında yüksek gerilim telleri olduğuna dikkat çeken Papaker "Lakin yapacak bir şey yok. Bu benim ekmek teknem. Başkası için ekmek aslanın ağzında biz de ise ağaçların tepesinde" diye konuştu.

Papaker, Survivor yarışmasına da göndermede bulunarak "Burası Dominik değil. Rize Çoparpçılar mahallesi" diyerek yaptığı işin bir zor şartlarda ve ekmek parası için yapıldığına vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
RizeSedat PapakerAğaç BudamaSurvivor
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