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Onlarca insan görmemezlikten geldi!

Toplumsal Duyarlı Gençlik Kulübü öğrencileri, kentin en kalabalık caddesi üzerinde toplumsal duyarlılığı gözlemleme adına ‘Kadına Şiddet’ sosyal deney videosunu çekti. Deney kapsamında senaryo gereği erkek arkadaşı tarafından şiddete uğrayan kadını, yoldan gelip geçenlerin görmezlikten gelerek hiçbir müdahalede bulunmadan yollarına devam ettikleri görüldü.

Onlarca insan görmemezlikten geldi!

Toplumsal Duyarlı Gençlik Kulübü öğrencileri, kentin en kalabalık caddesi üzerinde toplumsal duyarlılığı gözlemleme adına ‘Kadına Şiddet’ sosyal deney videosunu çekti. Deney kapsamında senaryo gereği erkek arkadaşı tarafından şiddete uğrayan kadını, yoldan gelip geçenlerin görmezlikten gelerek hiçbir müdahalede bulunmadan yollarına devam ettikleri görüldü.

24 Mart 2017 Cuma 14:05
Onlarca insan görmemezlikten geldi!
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ERZİNCAN Üniversitesi Toplumsal Duyarlı Gençlik Kulübü öğrencileri "Erzincan'da şiddete maruz kalmış bir kadın görseydiniz ne yapardınız?" sorusundan yola çıkarak "Bir yunusun çığlığı gibidir. Kadının sessiz çığlığı. Duymayı istemek lazım! Korkmayın, susmayın, sessiz kalmayın! Çevremizi şiddet, eşitsizlik, cinayet kaplamasın; düşlerimize yer kalsın" sloganıyla sosyal deney yaptı.

Deney kapsamında sevgili rolündeki bir erkek ve kız öğrenci, Erzincan’da vatandaşların en yoğun olduğu cadde üzerinde tartışıp kavga etmeye başladı. Rol gereği erkek arkadaşının şiddetine uğrayan kadını yoldan gelip geçenler görmezlikten gelerek yollarına devam etti. Çekilen videoda vatandaşların yaşanan olaya kayıtsız kaldıkları ama iki polisin duruma hemen müdahale ettikleri gözlendi.

Videonun devamında ise şiddete uğrayan öğrencinin otobüs durağında yalnız beklediği ve ağladığını fark eden Erzincanlı iki kadının yardım etme çabaları yansıdı. Bir süre sonra öğrencilerin olayın sosyal deney için çekilen bir çalışma olduğunu söylemeleri üzerine kadınların şiddet gören kadın rolündeki öğrenciye sarılıp sevgiyle bağırlarına basmaları hoş bir görüntü oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Kadına şiddetErzincanDayak
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