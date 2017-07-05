Önce şaşırdı, sonra gülümsedi

KIRMIZI straplez tulumunu siyah renk uzun kaşmir hırka ile tamamlayan Nazlı Keçili, cep telefonu ile konuşurken fotoğrafı çekilince önce şaşırdı, daha sonra gülümseyerek poz verdi.Nazlı Hanım, kızları Nazenin ve Sahara ile birlikte çıkacakları tatil öncesi kısa bir alışveriş turu atmaya geldiğini söyledi.
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