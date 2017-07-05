'Önce bu direkleri kaldırın'

Haber: Alper KUTAY

DEMİRTAŞ Mahallesi'ne bağlı Sapadere Kanyonu'nda geçtiğimiz Cuma başlayıp 29 saat sonra güçlükle söndürülen orman yangını, 'Bu yangın elektrik tellerinin birbirine çarpıp kısa devre yapmasından mı çıktı?' sorularını beraberinde getirmişti. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ardından aynı iddiayı CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt de gündeme getirirken, Demirtaş'ta ikamet eden ve bölgedeki sorunları sosyal medya aracılığı ile yetkililere duyuran Caner Kırbaş, Demirtaş'ın merkezinde yer alan elektrik ve telefon direklerinin halen yer altına alınmamasına isyan etti. Alanya Belediyesi'nin imarlı yolda bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını tamamladığını, şimdi ise asfaltlama çalışmasına başlayacağını anımsatan Kırbaş, "Ancak yol kenarlarında kalan elektrik ve telefon direkleri asfalta engel teşkil ediyor. Alanya'daki CLK ile Telekom'un bu direkleri bir an önce kaldırmalarını istiyoruz" dedi.