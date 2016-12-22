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'Önce bataklık kurutulsun'

Esnafın zor ayakta durduğunu belirten Alanya Esnaf Odası Başkan Adayı Çetinkaya "Esnaftan önce imitasyonu üreten ve dağıtanlarla mücadele etsinler" dedi

'Önce bataklık kurutulsun'
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Haber: Erkan UYSAL
ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkan adaylarından esnaf Murat Çetinkaya, imitasyon ürünlerle mücadele için önce bu ürünleri üretenlerle mücadele edilmesini istedi. Çetinkaya, "İmitasyon (taklit) ürün alan ve satana hapis cezası getirildiği söyleniyor. Bunun yanlış bir adı olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü buradaki esnaf turizmin başlamasından bu yana yıllardır bu ürünleri satıyor. Bunun çözümü buradaki esnafla uğraşmak değil. İstanbul, Ankara'daki üretimle mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Esnafımız krizin yaşandığı bugünlerde zor ayakta duruyor. Böyle alınan kararlarla bu esnafın iyice batması demek. Bunun için bizim önerimiz bu mücadelenin yukarıya yönelik verilmesi. Bataklık kurutulacaksa yukarıdaki kurutulacak. Buradaki ürününü alan, dükkanına koyan ve satan esnafla uğraşılmasını doğru bulmuyorum. Bu satılan kötü ürünler değil. Hepsi çok kaliteli ürünler. Esnafımız yıllardan beri bunları satıyor. Bununla mücadele verilecekse Alanya'da bir perakendeciyle değil, bunun toptancısı ile mücadele vermelerini istiyoruz. Bu ürünlerin satışından geçimini sağlayan esnaf, personel, tezgahtar, nakliyesini yapanlar, ipliğini üreten var. Bu ürünler yurtdışından gelmiyor, Türkiye'de üretiliyor. Satılan ürünler çok sayıda kişiye ekmek sağlıyor. Türkiye'nin cari açığının büyük bir kısmını kapatmada da yaz mevsiminde burada satılan ürünler etkili oluyor. Burada satılan ürünler tamamen yurtdışına satılıyor. İç piyasaya satılmıyor. Yurtdışına satıldığı için bu ürünlerin satışından döviz girdisi sağlanıyor. Satışlardan elde edilen gelirler cari açığı dengeliyor. Bununla mücadele edilmesin demiyoruz. Mücadele burada satış yapan gariban esnafla edilmesin. Bu ürünleri üretenlerle edilsin" dedi.
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Etiketler; #alanya esnaf odası #başkan adayı #Çetinkaya
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