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On Numara sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

On Numara sonuçları için heyecan dorukta! Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günleri düzenlenen On Numara’nın 787. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Peki On Numara sonuçları ne zaman belli olacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

On Numara sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

On Numara sonuçları için heyecan dorukta! Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günleri düzenlenen On Numara’nın 787. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Peki On Numara sonuçları ne zaman belli olacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:11
On Numara sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?
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ON Numara tutkunlarının beklediği gün geldi çattı. Milli Piyango İdaresi’nin gerçekleştirdiği şans oyunlarından biri olan On Numara’nın geçen haftaki çekilişi sonucunda 10 bilen 2 talihli büyük ikramiye olan 140 bin 729 lira 30 kuruş almaya hak kazandı. Talihlilerin Bursa'nın Orhangazi ve Konya'nın Ereğli ilçelerinden kuponlarını yatırdıkları belirlendi. Her hafta büyük bir heyecanla karşılanan On Numara’da bu akşam ise 787. kez ikramiye dağıtacak. Sonuçlar Milli Piyango İdaresi’nin resmi sayfası üzerinden takip edilebilecek.

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nünAnkara Balgat'ta yer alan binasında yapılan çekilişler çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır. Çekilişler düzenli olarak 21:15'te başlar ve kazanan numaraların belirlenmesi ile vatandaşlara duyurulması 21:45'i bulur. Teknik bir aksaklık olması halinde sonuçların açıklanması uzayabilir. 

ON NUMARA SONUÇ TAKİP

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ
İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

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On Numara SonuçlarıOn Numara4 Eylül On Numara
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