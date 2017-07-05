'On beş senedir kardeşlik peşindeyiz'

FATİH Medreseleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, 2000 yılından beri her sene sulh ve kardeşlik talebinde bulunduklarını fakat her zaman geri çevrilen taraf olduklarını vurgulayarak, “Halkımızdan ve cemaatimizden hata yumağı haline gelmiş legal görünümlü illegal yapının faaliyetleri, yayınladıkları şeyleri camiamızla ve Efendi Hazretlerimizle bağdaştırmamalarını rica ediyoruz. Ülkemizde birlik ve beraberlik ruhunun vurgulanması gereken bu günlerde bir takım iftira ve fitnelerle vakfımız hakkında yapılan açıklamaları esefle kınıyoruz” açıklamasında bulundular.