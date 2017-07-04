Ölüme meydan okudular

KONYA-Ankara karayolunda seyir halindeki 5 motosiklet sürücüsü ölümü göze alarak, motosikletlerinin üzerine yatıp yürekleri ağza getirdi.Tehlikeli yolculuklarına kilometrelerce devam eden motosiklet sürücüleri, akan trafiğe aldırış etmeden rahat tavırlarla yoluna devam etti. Araç trafiğinin yoğun olmasına ve olası kazalara aldırmayan sürücüler, hem kendilerini hem trafiği tehlikeye atıp yaklaşık 10 kilometre boyunca yatarak motosiklet kullandı. Ölümle adeta dans eden motosiklet sürücüleri, bir süre yatarak devam ettiği yolculuğunun ardından motosikletin üzerinden kalkarak yoluna devam etti.
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