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Olimpiyat makyajı

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı mahallelerdeki evlerin dış cepheleri olimpiyat halklarının renklerinde boyandı. Böylece kent silüetinde renkli bir görüntü meydana geldi

Olimpiyat makyajı

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı mahallelerdeki evlerin dış cepheleri olimpiyat halklarının renklerinde boyandı. Böylece kent silüetinde renkli bir görüntü meydana geldi

02 Temmuz 2017 Pazar 12:51
Olimpiyat makyajı
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ULUSLARARASI Olimpiyat Komitesi tarafından dünyanın 3’üncü en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen ve 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da yapılacak '23'üncü İşitme Engelliler Olimpiyatı' hazırlıkları son aşamaya geldi. İlkadım İlçesi'ndeki Kalkancı, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun, Kadifekale mahalleleri, Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan Adalar Mevkii'ndeki bazı binalar ile Samsun-Ordu karayolu Çarşamba Havalimanı'na kadar olan güzergahtaki bazı binalar olimpiyat halkalarının rengi olan sarı, mavi, siyah, yeşil, kırmızı renklerde boyandı. Kent estetiğine uygun olarak binaların dış cepheleri güzelleştirildi. Olimpiyat halkasındaki 6 rengin 6 kıtayı temsil ettiği belirtildi. Boyama çalışmalarına hız verilirken, rengarenk görünen binalar mahallelerin de çehresini değiştirdi. Özellikle bir tepe üzerinde yer alan Kalkancı, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun mahallelerindeki boyalı evler kent silüetinde de renkli bir görüntü oluşmasına neden oldu. İl dışından gelen vatandaşlar ise renklerle şenlenen mahallelerin görüntüsünü beğenildi.

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SamsunOlimpiyatOlimpiyat MakyajıIşitme Engelliler
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