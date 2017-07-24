Öldüren karışım çamaşır suyu+tuz ruhu

DOKUZ Eylül Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yanturalı, iki maddenin karışmasının nefes darlığı, astım benzeri hışıltılı solunum, gözlerde yanma bulgularıyla ortaya çıkan solunumsal zehirlenmeye yol açtığını kaydetti. Acil servislere başvuranların hemen hepsinin “Temizlik yaparken tuz ruhu döktüm, daha temiz olsun diye üstüne de çamaşır suyu boşalttım ve bir gaz çıktı, nefesim daralmaya başladı” dediklerini belirten Prof. Dr. Yanturalı, bu durumun dünya tıp literatürüne girdiğini söyledi.