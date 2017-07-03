Okurcalar'da sona doğru

9 BİN 384 metrekarelik alana inşa edilen yeni rekreasyon ve yürüyüş alanının kaba inşası tamamlanırken, peyzaj çalışmalarının ardından vatandaşların hizmetine sunulacağı açıklandı.

'OKURCALAR’A YENİ BİR YÜZ KAZANDIRIYORUZ'

Alara Grand Bazaar Çarşısı’nı daha çekici hale getirecek olan proje çalışmaları hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çarşının kısa süre sonra hizmete gireceğini söyledi. Başkan Yücel, "Okurcalar Mahallemizde devam eden yeni rekreasyon ve yürüyüş alanı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kaba inşası tamamlanan alanda peyzaj çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların da kısa süre sonra bitmesiyle Alara Grand Bazaar Çarşısı yeni bir görünüme sahip olacak. Şehrimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm mahallerimizde hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

7’DEN 70’E HERKES YARARLANABİLECEK

Yeni rekreasyon ve yürüyüş alanında, çocukların güvenle oynayabileceği oyun gruplarının yanı sıra onlar oynarken ebeveynlerinin dinlenebileceği oturma grupları da yer alıyor. Çarşı bölgesinde alışveriş yapan vatandaşlar ve yabancı misafirler bu alanda yürüyüşlerini yapabilecekler. Misafirler, süs ve taş havuzlarının etrafında dinlenebilecekler ayrıca özel tasarlanmış alanlarda da fotoğraf çektirebilecekler. Engelli vatandaşlar da düşünülerek konforlu bir şekilde dizayn edilen alanı, engelli ziyaretçilerde rahatlıkla kullanabilecekler.

PEYZAJ ÇALIŞMALARININ ARDINDAN TAMAMLANACAK

Yürüyüş yolları, havuzlar, oyun grupları, oturma alanları ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan yeni rekreasyon ve yürüyüş yolu projesinde yapılacak peyzaj çalışmalarının ardından alan tamamen vatandaşların ve turistlerin hizmetine sunulacağı açıklandı.