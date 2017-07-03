Okumaya gidip sınıf arkadaşıyla sözlenmekle suçlanmıştı! O kocadan haber var

26 Haziran tarihinde servis edilen haberle ilgili açıklama yapan Yılmaz Bezgin, eşiyle boşanma davasını 2013 yılında anlaşmalı olarak açtıklarını söyledi. Aralarındaki anlaşmanın bozulması üzerine davanın uzadığını belirten Bezgin, "Haberde konu edildiği gibi, İstanbul’a geldikten sonra bir başkasıyla sözlenmiş olmam, dini nikahlı eşimi bu şekilde boşamış ve çocuklarımı terk etmiş olmam asla söz konusu değildir ve olmamıştır. Evlilik sebebiyle ara verdiğim eğitim hayatıma boşanma kararını aldıktan sonra geri dönmüş bulunuyorum" diye konuştu.Bezgin, "Okumak için İstanbul’a geldiğim ve burada biriyle tanıştığım için ayrıldığım gibi bir durum söz konusu değildir. Söz konusu haberle yapılmaya çalışılan, yakın dönemde görülecek olan davanın seyrini değiştirme çabasıdır" dedi.
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