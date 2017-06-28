Okullar ne zaman açılacak? İşte, yaz tatilinin biteceği tarih!

2017-2018 yılında okullar ne zaman açılacak sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merakla sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Öğrenciler yaz döneminin tadını çıkarmaya başladı ve şimdiden okulların açılacağı döneme kilitlendiler. Ona göre tatil planlarını uzatıp kısaltan öğrenciler, okulların açılacağı net tarihi merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle okulların ne zaman açılacağı belirlendi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

Okullar ne zaman açılacak konusu, yaz tatilinin devam eden günlerinde araştırılmaya başlandı. Tatil planlarını uzun vadeli olarak şekillendirmek isteyen öğrenciler ve velilerinin sorguladığı okullar ne zaman açılacak sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgiler üzerinden netlik kazanacak. Peki, vatandaşların merakla araştırdığı okullar ne zaman açılacak? İşte, konuyla ilgili resmi bilgiler

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle ilgili genelge, illere gönderildi.

Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

"TATİLDE BASKICI TAVIR DOĞRU DEĞİL"

Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili geldi. Ancak öğrencilerin ve velilerin uzun yaz tatili beklentisi birbiriyle uyuşmuyor. Sınav stresi ve yoğun ders temposundan çıkan öğrenciler yaz tatili boyunca hiç ders çalışmadan sürekli televizyon izleyerek, bilgisayar başında zaman geçirmek istiyorlar. Velilerin bu süreçte çocuklarına karşı baskıcı tavır sergilememesi gerektiğini anlatan Uğur Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi uzmanları; “Anne ve babalar uzun yaz tatilinde çocuklarının bütün yıl öğrendiklerini unutmasından endişe duyuyorlar. Bu süreçte de baskıcı tutumlarıyla çocuklara doğruyu anlatmaya çalışıyorlar. Öncelikle ebeveynler, çocuklarının yoğun ve yorucu bir eğitim öğretim hayatından çıktığının bilincinde olmalılar” diyor.

Yaz tatili çocukların sosyal gelişimi için önem taşıyor

Yaz ayları çocukların kendilerini sanat, spor ve sosyal açıdan geliştirebilmeleri için bir fırsat. Veliler tatil döneminde çocuklarını yetenekleri doğrultusunda çalışmalara yönlendirmeli diyen uzmanlar şunları söylüyor:

“Anne ve babalar bu süreçte çocuklarına yazın sadece tatil yapılmayacağını, tatil dışında spor, sanat ve kültürel etkinliklerde de bulunmalarının bir fırsat niteliğinde olduğunu doğru bir dille anlatmalı. Ayrıca veliler, uzun tatil döneminde istedikleri zaman diliminde ders çalışarak bütün yıl öğrendikleri bilgileri tazeleyebileceklerini de mutlaka çocuklarına söylemeliler. Ders temposundan sıkılan öğrenciler, sosyal olarak gelişimleri için rahat bir zaman dilimine ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle derssiz geçirecekleri zamanlarda yetenekleri ölçüsünde mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmelerine yardımcı olunmalı. Su sporları, basketbol ve voleybol gibi aktiviteler duyusal gelişimlerine de katkı sağlayacaktır. Zayıf dersi olan öğrenciler tatilde verimli çalışmak için bir plan oluşturmalılar. Bir plan dahilinde yapacakları tekrarlar öğrenciyi sık boğaz etmeden başarısız olduğu dersle bağ kurmasını sağlayacaktır. Yaz tatili boyunca yapılacak en iyi şeylerin başında görülmesi gereken tarihi yerleri ziyaret etmek geliyor. Bu kültürel aktiviteler anne, baba ve çocuk arasındaki etkileşimi de artırarak aradaki aile bağlarını kuvvetlendiriyor.”