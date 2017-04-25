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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Okul bahçesinde drift yapan traktör böyle devrildi: 2 ölü

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir okulun bahçesinde drift yapan traktörün devrilmesi sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Okul bahçesinde drift yapan traktör böyle devrildi: 2 ölü

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir okulun bahçesinde drift yapan traktörün devrilmesi sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

25 Nisan 2017 Salı 13:43
Okul bahçesinde drift yapan traktör böyle devrildi: 2 ölü
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EDİNİLEN bilgilere göre, Mehmet Hacıömeroğlu (15), bir yakınının traktörünü alarak 4 arkadaşıyla Tepehan Mahallesi'nde dolaşmaya çıktı. Hacıömeroğlu idaresindeki traktör, mahalledeki ortaokulun bahçesinde drift yaparken devrildi. Traktör sürücüsü, amca çocukları Bekir (16) ve Mehmet Hacıömeroğlu ile Yasin Ünal (15) ve Nevrez Duranoğlu devrilen aracın altında kaldı. Yaralılardan bazıları kendi çabalarıyla aracın altından kurtulurken, bir kısmı da çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. 
Yaralılardan Mehmet Hacıömeroğlu ile Yasin Ünal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ve sonrasında yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
HatayAltınözüTraktörTraktörle Drift
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