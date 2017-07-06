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O ülkede erkekler aşkı silikon kadınlarda buluyor

Japonya'da erkeklerin silikon kadınlarla 'birliktelik' yaşaması giderek yaygın hale geldi

O ülkede erkekler aşkı silikon kadınlarda buluyor

Japonya'da erkeklerin silikon kadınlarla 'birliktelik' yaşaması giderek yaygın hale geldi

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:59
O ülkede erkekler aşkı silikon kadınlarda buluyor
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SPUTNİK'İN AFP'den aktardığı habere göre, çiftler arasındaki cinsel isteksizliğin nüfus ve ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin tartışıldığı Japonya'da gerçek kadınlar yerine silikon kadınların tercih edilmesi durumu giderek yaygınlaşıyor. Birçok erkek, cinselliğin yanı sıra yalnızlıktan kurtulma ihtiyacını da bu bebeklerle gideriyor. Hatta aşkı da onlarda buluyor.

YILDA 2 BİN ADET SATILIYOR

Ülkede her yıl değeri 5.300 dolara kadar olan gerçek boyutta 2 bin silikon kadın satılıyor. Tokyo'da yaşayan 45 yaşındaki Mayasuki Ozaki, birkaç yıl önce evliliklerindeki heyacanın kaybolduğu, eşi ve kızının yanı sıra 'Mayu' isimli silikon kız arkadaşıyla yaşıyor. AFP'ye konuşan fizyoterapist Ozaki, "Karım doğum yaptıktan sonra seks yapmayı bıraktık ve ben de yoğun bir yalnızlık hissettim. Ancak Mayu'ya ilk görüşte aşık oldum" dedi.

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