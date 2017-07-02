O turistlere Şahin ve Sili sahip çıktı

ALANYA'DAKİ Türkiye partnerine ödeme yapmadığı ve göndermemesi istendiği halde 200 Macar turisti Alanya'ya gönderen Macaristan merkezli bir tur operatörünün işgüzarlığı Alanya'yı karıştırdı. İddiaya göre, ismi belirtilmeyen Macar tur operatörü, Alanya'daki partnerine yaklaşık 1 milyon Euro borç taktı. Ödeme yapmamasına ve göndermemesi yönünde telkinde bulunulmasına rağmen Alanya'ya turist göndermeye devam eden Macar operatörün gönderdiği turistleri mağdur olmaktan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili kurtardı.

'TURİZMİMİZ İÇİN MÜDAHELE ETTİK'

Konuyla ilgili konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Olay bize intikal eder etmez gerekli kişi ve kurumlarla irtibat kurduk. ALTİD Başkanımız Burhan Sili ile işbirliği yaptık. Burhan başkanımızın işbirliğinde misafirlerimiz güvenle otellere yerleştirildiler. Turistleri gönderen Macar acentanın Alanya'da beraber çalıştığı acentaya çok ciddi borcu var. Bu sebeplede Alanya'daki temsilcisi 'Turistleri para göndermeden buraya gönderme, otellere ödeme yapacak gücüm yok' demiş ama yine de Macar acenta göndermiş. Sonrasında olay bize intikal etti, bizler de turizmimizin zarar görmemesi adına hemen müdahale ettik. Burhan başkanımız da çok sağolsun çok büyük destek verdi" diye konuştu.

'TURİZM İMAJINA ZARAR VEREBİLİRDİ'

ALTİD Başkanı Burhan Sili de olayla ilgili şunları söyledi: "Macar tur opartörü Türkiye'deki partnerine borçlu olması ve turistleri gönderme denilmesine rağmen 200 Macar misafiri uçaklara bindirerek gönderiyor. Türkiye'deki partneri de haklı olarak bu misafirleri havalimanından almama kararı alıyor. Çünkü ödemeler yapılmıyor, masrafları karşılayamayacak durumda. Konu da ALTSO'ya intikal ediyor, Mehmet Şahin başkanımızdan da bana geliyor. Akabinde ben de bir kaç görüşme yaptım, bu konudaki sıkıntıların müşterilere yansımaması konusunda ilgililerden yardım istedim. Türkiye Otelciler Federasyonu'nu da devreye soktuk. Müşterilerin havalimanında kalmaması yönünde karar alındı. Ama çok ciddi bir alacak olduğunu öğrendik" dedi.

Sili, turistlerin çeşitli otellere yerleştirildiğini ve tatillerini sorunsuz sürdürdüklerini söyledi.