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O müdürle ilgili flaş karar 

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Ö.C, ifadesinin ardından tutuklandı

O müdürle ilgili flaş karar 

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Ö.C, ifadesinin ardından tutuklandı

09 Şubat 2017 Perşembe 12:10
O müdürle ilgili flaş karar 
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SAVCILIĞIN itirazı sonucu Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında  çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrasında gözaltına alınan   İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin  Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.  Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen  Ö.C. Bakırköy Adliyesine götürüldü. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. uyuşturucu ticareti yaptığı  iddiasıyla gözaltına alınmış, önceki gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol  şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın dün yaptığı itiraz sonucu, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği,  Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmış ve Ö.C. yeniden gözaltına  alınmıştı.


CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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